Не тільки паспорт: які документи треба носити із собою під час мобілізації

Мобілізація в Україні продовжується

В Україні продовжується дія воєнного стану і загальної мобілізації. Під час цих положень діють особливі правила та норми, які необхідно виконувати громадянам, зокрема чоловікам призовного віку потрібно носити з собою документи.

Про те, що повинен мати при собі військовозобов’язаний, повідомляє "Телеграф".

Керівник Львівського обласного ТЦК та СП Олександр Тищенко нагадав, що під час воєнного стану кожен громадянин, незалежно від віку та статі, повинен мати при собі документ, який міг би ідентифікувати його особу, наприклад паспорт.

А чоловіки у віці від 18 до 60 років також повинні мати військово-обліковий документ.

При цьому, додав військовий, документи мають носити і представники військкоматів. Їх можна вимагати, наприклад, коли хтось намагається вручити вам повістку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому з українців у липні надішлють повістку в першу чергу. У нашій армії великий запит цих громадян.

Докладніше про те, як проходитиме мобілізація цього місяця, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.