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Вони потрібні ЗСУ: хто з українців у липні отримає повістку в першу чергу

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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В Україні роздають повістки Новина оновлена 09 липня 2023, 13:42
В Україні роздають повістки. Фото Відкриті джерела

Наша армія має великий запит на цих громадян

В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що багато громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки до військкомату.

"Телеграф" розповідає про те, хто отримуватиме першим повістки у липні.

Щоб зрозуміти, хто буде найбажанішим для військкомів у другому місяці літа, можна згадати слова начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, який пояснив, що під час загальної мобілізації в першу чергу призивають чоловіків із бойовим досвідом, а потім уже тих, хто необхідний для відповідних спеціальностей.

Плюс, як раніше ми вже писали, у ЗСУ великий запит на громадян, які на високому рівні володіють іноземними мовами: англійською, французькою чи німецькою.

Щодо спеціальностей, то за словами полковника ЗСУ Олександра Тищенка, зараз наша армія потребує бійців усіх військових спеціальностей. Зокрема, йдеться про:

  • піхоту;
  • танкістів;
  • артилеристів;
  • льотчиків;
  • десантників.

Докладніше про те, як проходитиме мобілізація цього місяця, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Теги:
#Україна #Війна #Мобілізація #Повістка