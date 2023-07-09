Они нужны ВСУ: кому из украинцев в июле пришлют повестку в первую очередь

У нашей армии большой запрос на этих граждан

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это означает, что многие граждане, как и раньше, будут получать повестки в военкомат.

"Телеграф" рассказывает о том, кто будет получать первым повестки в июле.

Чтобы понять, кто будет самым желанным для военкомов во втором месяце лета, можно вспомнить слова начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, который объяснил, что во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Плюс, как ранее мы уже писали, в ВСУ большой запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют иностранными языками: английским, французским или немецким.

Что касается специальностей, то по словам полковника ВСУ Александра Тищенко, сейчас наша армия нуждается в бойцах всех военных специальностей. В частности, говорится о:

пехоте;

танкистах;

артиллеристах;

летчиках;

десантниках.

Более подробно о том, как будет проходить мобилизация в этом месяце вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.