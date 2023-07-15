Люди у камуфляжі дуже жорстко затримали чоловіка в Одесі: в ЗСУ прокоментували скандальне відео

Багато хто відразу вирішив, що затримання було проведено в рамках мобілізації

Останні кілька днів у мережі говорять про посилення мобілізаційних заходів в Україні, зокрема, завірусилося відео, як в Одесі група людей у формі грубо затримала чоловіка, — проте військові заперечують свою причетність до цього.

У п’ятницю, 14 липня, одеські пабліки опублікували ролик, як люди у камуфляжі затримують чоловіка. Той пручається, але його валять на землю, б’ють, і в результаті заштовхують у жовтий мікроавтобус. Деякі українці вирішили, що таким чином чоловікові "видали повістку".

У ТЦК Одеської області поінформували, що з’ясовують обставини інциденту та не можуть підтвердити, що є люди у формі їхніми працівниками.

А начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, як повідомляє ТСН.ua, спростувала причетність до події: "На відео – не наш транспортний засіб, такого транспортного засобу у ТЦК немає, на відео – не співробітники ТЦК".

Варто зауважити, що думки користувачів мережі з приводу інциденту дуже різняться.

"Добровільно ж не хочуть, а це робочий метод", "Чи будуть вони хорошими воїнами? Ні. Чи любитимуть Батьківщину?", "ТЦК зробили все, щоб військових боялися і уникали", "Не розбиратимусь хто правий, хто винен, впевнений в одному, — всі придатні та призовного віку мають стати на облік, а співробітники військкомату не повинні бути у формі ЗСУ", "Може одесит бикував по руськи", "Не факт, що мобілізація. Начебто в Одесі різних ідіотів чи сепарів немає, яких треба в баранячий ріг скручувати", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Реакція українців на інцидент

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які документи має носити з собою військовозобов’язаний, щоб уникнути неприємних інцидентів із співробітниками ТЦК.