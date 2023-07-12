Повісток поменшає? У Кабміні ухвалили важливі зміни щодо мобілізації

Відстрочку буде отримати легше

В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що багато громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки до військкомату. Втім, існує низка громадян, кому це не "світить", наприклад, через "броню" (відстрочку). Таких громадян, до речі, тепер побільшає.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на нове рішення Кабміну.

Як стало відомо, Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка регулює питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, розширено перелік сфер, працівників яких може бути заброньовано, та встановлено чіткі строки розгляду державними органами звернень підприємств, установ та організацій щодо визначення їх критично важливими.

Зміни передбачають:

суми єдиного соціального внеску (ЕСВ) наразі враховуються у податковому критерії для визначення підприємства критично важливим (він передбачає сплату підприємством протягом звітного податкового року податків, зборів, платежів на суму понад 1,5 млн. євро);

підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю можуть бути визнані критично важливими відповідно до двох критеріїв, а не трьох, як раніше ;

; застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню та працюють в органах місцевого самоврядування та державних органах.

Для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства повинні відповідати трьом чи більше критеріям із семи. Це розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення в галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної організації суспільства, резидентство у Дія.City тощо.

При цьому для деяких підприємств, наприклад, у сфері паливно-енергетичного комплексу, достатньо відповідати двом і більше критеріям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому з українців у липні надішлють повістку в першу чергу. У нашій армії великий запит цих громадян.

Докладніше про те, як проходитиме мобілізація цього місяця, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.