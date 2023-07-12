Повесток станет меньше? В Кабмине приняли важные изменения по мобилизации

Отсрочку станет получить легче

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это означает, что многие граждане, как и раньше, будут получать повестки в военкомат. Впрочем, существует ряд граждан, кому это не "светит", например, по причине "брони" (отсрочки). Таких граждан, к слову, теперь станет больше.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на новое решение Кабмина.

Как стало известно, Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, регулирующее вопросы бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время. В частности, расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы, и установлены четкие сроки рассмотрения государственными органами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными.

Изменения предполагают:

суммы единого социального взноса (ЕСВ) теперь учитываются в налоговом критерии для определения предприятия критически важным (он предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей на сумму более 1,5 млн евро);

предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными при соответствии двум критериям, а не трем, как раньше ;

; применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.

Для признания критически важными (что дает право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи. Это размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения в области национальной экономики или удовлетворение потребностей территориальной организации общества, резидентство в Дия.City и т.д.

При этом для некоторых предприятий, например в сфере топливно-энергетического комплекса, достаточно соответствовать двум и более критериям.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из украинцев в июле пришлют повестку в первую очередь. В нашей армии большой запрос на этих граждан.

Более подробно о том, как будет проходить мобилизация в этом месяце вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.