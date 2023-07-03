Беспредел сотрудников военкоматов: в Минобороны сделали заявление

В Украине не оставят без внимания насилие со стороны военнослужащих в отношении граждан

В Министерстве обороны высказались о случаях недостойного поведения со стороны военнослужащих из состава ТЦК и СП по отношению к гражданам. Заявление было сделано после того, как в Ужгороде военком избил жену военного, хотя в ведомстве конкретно об этом событии речь не шла.

Как заявил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, его ведомство будет реагировать на каждый подобный инцидент.

Он отметил, что в ближайшее время будет проведена проверка работы ТЦК и СП во всех регионах Украины.

"Подчеркну, что все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции. По каждой подобной ситуации будут проведены служебные расследования, а виновные — привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", — отметил он.

Павлюк также оставил координаты, по которым можно сообщить о превышении полномочий сотрудниками ТЦК и СП:

- по номеру 0800 31 01 79;

- по электронной почте [email protected];

- через чат-бот в Телеграм

В сети регулярно пишут о случаях, когда военкомы превышают свои полномочия. Не раз украинцы публиковали видео, на которых было запечатлено недостойное поведение сотрудников ТЦК в отношении граждан.

Последний громкий случай произошел в Ужгороде, где пьяный сотрудник военкомата, майор Константин Вари избил женщину на улице на глазах у ее мужа-военнослужащего. По словам пострадавшей, к ней с мужем подошел пьяный мужчина в форме, и начал задавать вопросы о том, служил ли он и почему находится в Ужгороде. Позже местные рассказали, что Вари не в первый раз нападает на женщин.

"Телеграф" напоминает, что также в Украине участились случаи избиения солдат офицерами, причем происходили они в большинстве своем далеко от линии фронта. Так, во Львовской области в конце июня офицер жестко избил приехавшего с фронта военного, а в апреле в Ивано-Франковске другой офицер допустил рукоприкладство к срочнику в Ивано-Франковске. Еще один случай произошел на Волыни — там после избиения у солдата отказали ноги.