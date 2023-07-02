Круговая порука: в Ужгороде пьяный военком избил женщину на улице, но дело пытаются замять

Местные говорят, что майор не впервые нападает на женщин

В Ужгороде пьяный сотрудник военкомата, майор Константин Вари избил женщину на улице на глазах у ее мужа-военнослужащего.

Пострадавшей оказалась журналистка Татьяна Новак, которая поделилась деталями истории в своем Facebook.

"Вари нанес мне два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок. Мне противно об этом писать, мне стыдно, что такой человек до сих пор держится в рядах ВСУ. Мне страшно, что этот позорный поступок останется безнаказанным", — написала она.

Новак рассказала, что инцидент произошел 25 июня в Ужгороде у магазина АВС. По ее словам, туда она пришла с мужем, офицером ВСУ, чтобы купить сладкой воды и кофе. На кассе к ним подошел пьяный мужчина в форме, и начал задавать вопросы о том, служил ли он и почему находится в Ужгороде.

Не желая продолжать конфликт супруги покинули магазин и решили вызвать полицию.

"Когда мой муж уже держал телефон у уха, Костя (он же майор Константин Вари) тоже появился на остановке, бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко сменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров сзади от мужа) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари удрал", — написала она.

Пока пострадавшая ждала полицию, местные рассказали, что Вари не в первый раз нападает на женщин, однако в полицию никто обращаться не стал из-за страха.

На следующий день Новак позвонили из Закарпатского военкомата и предложили "решить все мирно", но она отказалась.

Женщина отметила, что в полицейском отделении ее встретили без энтузиазма, а следователь Турус Ю.Ю. пригласил ее в кабинет лишь после длительных уговоров, после чего дал направление на судмедэкспертизу.

В Ужгородском межрайонном отделении ее попросили рассказать о деталях инцидента, после чего отправили обратно в травмпункт за печатями и в полицейское отделение из-за отсутствия сопроводительного письма.

"Я отдала Турусу справку с печатями и напомнила о сопроводительном письме. Он сказал, что не в курсе такой процедуры, но письмо напишет и передаст судмедэксперту. На мои вопросы о сроках Турус ответил, что сделает это "завтра, может послезавтра" и сообщит мне по телефону", — написала она.

Спустя три дня никакого звонка не поступило, а потому она сама обратилась в полицию и узнала, что следователь ушел в отпуск, а судмедэксперты никаких документов не получали. В течение следующей недели следователь на ее вопросы внятных ответов не предоставлял.

"У меня нет связей, у меня нет денег на адвоката. Единственные варианты для меня – это публичность, ваша поддержка и бесплатная помощь юристов. Речь идет не только обо мне, а о нашем обществе, которое не должно толерировать произвол и дрожать перед погонами", — добавила она.

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