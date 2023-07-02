"Не мешайте празднику": в одном из киевских кафе разгорелся скандал из-за песен путиниста Лепса (видео)

Сейчас на посетительницу, возмущенную исполнением песен российского музыканта, оказывают давление, чтобы она отказалась от претензий

В киевском кафе "Дубровка" случился скандал из-за исполнения клиентами песен путиниста Григория Лепса. Гости заведения решили спеть песню российского исполнителя, но нарвались на критику.

Информацию об этом в своем Telegram-канале опубликовал офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Так, в кафе двое посетителей исполнили песню Лепса "Самый лучший день", что вызвало возмущение у одной клиенток заведения. Она высказала администрации все претензии насчет того, что в кафе звучат российские песни. В тот же момент к ней подошла посетительница, спевшая песню Лепса, стала ее прогонять, запрещать снимать и говорить, что та якобы мешает ее празднику.

По словам Штефана, девушку, которая сделала замечание администрации, вытолкали из заведения. Кроме того, сейчас на нее оказывают давление, чтобы она отказалась от претензий.

"Толпа мра*от которые прессуют девушку, знайте, что все видео с камер наблюдения завтра будут в сети. Предлагаете ей извиниться и записать видео, что она была не права? Чуть не с теми вы решили воевать, мра*и", — отметил он.

Также офицер добавил, что в результате скандала также завязалась драка.

"Толпой на 3 человек, сделавших замечания. Вот ведь настоящая реальность настоящего, к сожалению. Спасибо патрульной полиции за реагирование. Вы крутые ребята. Заявления написаны, следственные действия продолжаются, пострадавшие уехали домой. Каждая мра*ота будет идентифицирована", — подытожил "Штирлиц".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в скандал из-за российской музыки угодила украиская блогерша Анна Алхим.