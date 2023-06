Нет данных о том, чтобы сын главы российского Минобороны служил в армии, как и его отец

Участие в войне против Украины сыновей известных личностей в россии волнует общественность уже полтора года. Ранее появилась информация, что сын дмитиря пескова якобы воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер". А вот сын министра обороны россии сергея шойгу строит музыкальную карьеру, пока отец отправляет его сверстников умирать в Украине.

В расследовании команды оппозиционера Алексея Навального сказано, что за несколько дней до вторжения россии в Украину Данила Сергеевич Шебунов (внебрачный сын шойгу) начал сольную карьеру под псевдонимом Sheba Singer.

С 19 лет Данила занимается бизнесом, а сейчас ему 22, и он строит музыкальную карьеру. Сын министра обороны россии завел TikTok, где публикует каверы известных песен под псевдонимом Шеба (Sheba). К примеру, 24 февраля 2022 года он опубликовал кавер на песню Lukas Graham 7 Years, а в конце 2022 года выпустил собственную песню с клипом "Let Me In".

У сына шойгу записаны уже несколько клипов, но, по словам расследователей, просмотры и лайки на всех "бессовестно накручены". При том, что на канал "Sheba" в YouTube подписано чуть больше 900 человек, просмотры клипов набирают в среднем показатели в 200 тысяч.

Неизвестно, служил ли сын шойгу в армии, так как его отец абсолютно точно не проходил воинскую службу никогда в жизни. Примечательно, что за четыре дня до объявления мобилизации Данила Шебунов уехал в Турцию вместе со своим продюсером. Он не стесняется выкладывать фото на фоне дорогих яхт и моря, в то время как его сверстники умирают в Украине по приказу его отца.

