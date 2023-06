Поки тато відправляє росіян вмирати: син шойгу став музикантом у Туреччині

Немає даних про те, щоб син голови російського Міноборони служив в армії, як і його батько

Участь у війні проти України синів відомих особистостей у росії хвилює громадськість уже півтора роки. Раніше з’явилася інформація, що син дмитра пєскова нібито воював в Україні у складі ПВК "Вагнер". А ось син міністра оборони росії сергія шойгу будує музичну кар’єру, поки батько відправляє його однолітків вмирати в Україні.

У розслідуванні команди опозиціонера Олексія Навального сказано, що за кілька днів до вторгнення росії в Україну Данило Сергійович Шебунов (позашлюбний син шойгу) розпочав сольну кар’єру під псевдонімом Sheba Singer.

З 19 років Данило займається бізнесом, а зараз йому 22, і він будує музичну кар’єру. Син міністра оборони росії завів TikTok, де публікує кавери відомих пісень під псевдонімом Шеба (Sheba). Наприклад, 24 лютого 2022 він опублікував кавер на пісню Lukas Graham 7 Years, а наприкінці 2022 випустив власну пісню з кліпом "Let Me In".

У сина шойгу записано вже кілька кліпів, але, за словами розслідувачів, перегляди та лайки на всіх "безсовісно накручені". При тому, що на канал "Sheba" у YouTube підписано трохи більше 900 осіб, перегляди кліпів набирають у середньому показники 200 тисяч.

Невідомо, чи син служив шойгу в армії, оскільки його батько абсолютно точно не проходив військову службу ніколи в житті. За чотири дні до оголошення мобілізації Данило Шебунов поїхав до Туреччини разом зі своїм продюсером. Він не соромиться викладати фото на тлі дорогих яхт та моря, тоді як його однолітки вмирають в Україні за наказом батька.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що дочка глави російського МЗС хотіла відсвяткувати весілля у Грузії, але через протести втекла з країни разом із чоловіком. Місцеві жителі влаштували протести, коли дізналися, що вона приїжджає до їхньої країни.