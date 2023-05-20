Весілля зірвалося: дочка лаврова втекла з Грузії під охороною СБ, але протести не вщухають

Протести в Грузії продовжуються

Доньці глави російського МЗС сергія лаврова Катерині та її чоловікові довелося спішно покинути Грузію.

Як повідомляє видання Mtavari, евакуюватися з країни їм допомогли грузинські спецслужби. Після цього подружжя вирушило до Саудівської Аравії.

"Служба безпеки та МВС спланували спецоперацію з виведення підсанкційних осіб, і опівночі Катерина Лаврова з чоловіком залишили межі Грузії", — заявили журналісти.

Варто нагадати, що Лаврова з чоловіком Олександром Винокуровим прибула до Грузії на весілля його брата, яке планували провести у Кахетії. Для цього вони зупинилися у готелі "Кварелі Тбі", біля якого 20 травня почалися протести з вимогою залишити країну.

У ході демонстрацій також відбулися сутички між силовиками та протестувальниками. Декого з них затримали.

Проте протестувальники своєї мети досягли і, як зазначають журналісти, весілля не відбудеться.

При цьому жодне державне відомство не стало відповідати на запити про те, як Лаврова та Винокуров, перебуваючи під західними санкціями, змогли потрапити до Грузії.

Скандал із весіллям стався на тлі масштабних протестів через відкриття авіасполучення з росією. Тепер активісти вимагають скасувати це рішення і заразом відпустити затриманих людей, які протестували біля готелю "Кварелі Тбі", для цього було оголошено безстроковий мітинг.

Як повідомлялося раніше, у п'ятницю, 19 травня, до Грузії після майже 4-річної перерви, прибув перший рейс із Москви, що викликало нову хвилю протестів.