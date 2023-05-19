Зять та дочка лаврова влаштовують весільну вечірку в Грузії: вони перебувають під західними санкціями

Вечірка пройде у місті Гурджаані

Поки в Грузії проходять протести проти відновлення авіасполучення з росією, до Кахетії приїхав зять російського міністра закордонних справ сергія лаврова Олександр Винокуров.

Як повідомляє Mtavari, річ у тім, що в місті Гурджаані планує провести розкішне весілля брат Винокурова.

Підготовка триває у готельному комплексі "Akhasheni Wine Resort & Spa", а більшість гостей є російськими громадянами.

За даними ЗМІ, платитиме за захід сам Винокуров і, як очікується, він буде присутнім на весіллі зі своєю дружиною Катериною Лавровою. При цьому Винокуров і Лаврова перебувають у списку санкцій країн Заходу.

Відомо, що брат зятя лаврова уклав цивільний шлюб у Тбілісі 19 травня, а вечірка із цього приводу планується на 20 число.

Видання вирішило уточнити у міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі, як двоє підсанкційних громадян росії змогли потрапити до Грузії, проте відповіді не отримали. Від коментарів відмовилися і у керівній партії країни "Грузинська мрія".

Як повідомлялося раніше, 11 травня 2023 року стало відомо, що Грузія відновлює авіаційне сполучення з росією, втім президент країни Саломе Зурабішвілі висловилася проти цього.