"Російський літак, йди...": у Грузії з протестами зустрічають перший рейс із Москви (фото, відео)
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Грузини всіляко дають росіянам зрозуміти, що їм не раді і нагадують, що їхня країна — окупант
Уряд Грузії підтримав рішення російського президента володимира путіна про відновлення авіасполучення між країнами. У п’ятницю, 19 травня, до Грузії після майже 4-річної перерви прибув перший рейс із москви — його зустрічають протестувальники з плакатами про те, що росіянам не раді.
Президент країни Саломе Зурабішвілі назвала прибуття літака до Тбілісі з москви "небажаним рейсом".
Літак російської авіакомпанії "Азімут", що виконує рейс із москви, приземлився у Тбіліському міжнародному аеропорту о 13:20 за місцевим часом (12:20 за Києвом). Його зустрічають грузини, які проти політики зближення з росією.
Увага! В одному з відео присутня нецензурна лексика
У руках люди тримають плакати з написами "Російський літак іди на х…", "Вам тут не раді" та подібними заявами. З території аеропорту їх намагалася витіснити поліція, котрій також багато на місці подій. Зал очікувань закритий, територію аеропорту імені Шота Руставелі оточено. Відомо про перших затриманих.
Водночас у центрі Тбілісі збираються мітингувальники із прапорами України, Грузії та Євросоюзу.
Нагадаємо, Салома Зурабішвілі виступила проти ініціативи путіна відновити авіасполучення між країнами. Вона заявила, що це чергова провокація з боку росії і вони роблять це виключно у своїх інтересах. Зурабішвілі через свої повноваження могла лише рекомендувати уряду та парламенту не підтримувати рішення диктатора, але там її не послухали.