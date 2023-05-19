"Російський літак, йди...": у Грузії з протестами зустрічають перший рейс із Москви (фото, відео)

Грузини всіляко дають росіянам зрозуміти, що їм не раді і нагадують, що їхня країна — окупант

Уряд Грузії підтримав рішення російського президента володимира путіна про відновлення авіасполучення між країнами. У п’ятницю, 19 травня, до Грузії після майже 4-річної перерви прибув перший рейс із москви — його зустрічають протестувальники з плакатами про те, що росіянам не раді.

Президент країни Саломе Зурабішвілі назвала прибуття літака до Тбілісі з москви "небажаним рейсом".

Літак російської авіакомпанії "Азімут", що виконує рейс із москви, приземлився у Тбіліському міжнародному аеропорту о 13:20 за місцевим часом (12:20 за Києвом). Його зустрічають грузини, які проти політики зближення з росією.

Увага! В одному з відео присутня нецензурна лексика

У руках люди тримають плакати з написами "Російський літак іди на х…", "Вам тут не раді" та подібними заявами. З території аеропорту їх намагалася витіснити поліція, котрій також багато на місці подій. Зал очікувань закритий, територію аеропорту імені Шота Руставелі оточено. Відомо про перших затриманих.

Грузини влаштували росіянам "гарячий" прийом. Фото Giorgi Gabriadze, Nepareizais

Російським у Грузії не раді. Фото Giorgi Gabriadze, Nepareizais

Водночас у центрі Тбілісі збираються мітингувальники із прапорами України, Грузії та Євросоюзу.

Нагадаємо, Салома Зурабішвілі виступила проти ініціативи путіна відновити авіасполучення між країнами. Вона заявила, що це чергова провокація з боку росії і вони роблять це виключно у своїх інтересах. Зурабішвілі через свої повноваження могла лише рекомендувати уряду та парламенту не підтримувати рішення диктатора, але там її не послухали.