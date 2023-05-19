"Русский самолет, иди...": в Грузии с протестами встречают первый рейс из москвы (фото, видео)

Грузины всячески дают россиянам понять, что им не рады и напоминают, что их страна — оккупант

Правительство Грузии поддержало решение российского президента владимира путина о восстановлении авиасообщения между странами. В пятницу, 19 мая, в Грузию после почти 4-летнего перерыва, прибыл первый рейс из Москвы — его встречают протестующие с плакатами о том, что россиянам не рады.

Президент страны Саломе Зурабишвили назвала прибытие самолета в Тбилиси из Москвы "нежелательным рейсом".

Самолет российской авиакомпании "Азимут", выполняющий рейс из Москвы, приземлился в Тбилисском международном аэропорту в 13:20 по местному времени (12:20 по Киеву). Его встречают грузины, которые против политики сближения с россией.

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В руках люди держат плакаты с надписями "Русский самолет иди на х…", "Вам здесь не рады" и подобными заявлениями. С территории аэропорта их пыталась вытеснить полиция, которой также много на месте событий. Зал ожиданий закрыт, территория аэропорта имени Шота Руставели оцеплена. Известно о первых задержанных.

Грузины устроили россиянам "горячий" прием. Фото Giorgi Gabriadze, Nepareizais

Русским в Грузии не рады. Фото Giorgi Gabriadze, Nepareizais

В то же время в центре Тбилиси собираются митингующие с флагами Украины, Грузии и Евросоюза.

Напомним, Саломе Зурабишвили выступила против инициативы путина восстановить авиасообщение между странами. Она заявила, что это очередная провокация со стороны рф и они делают это исключительно в своих интересах. Зурабишвили в силу своих полномочий могла лишь рекомендовать правительству и парламенту не поддерживать решения диктатора, но там ее не послушали.