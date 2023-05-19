Зять и дочь лаврова устраивают свадебную вечеринку в Грузии: они находятся под западными санкциями

Вечеринка пройдет в городе Гурджаани

Пока в Грузии проходят протесты против возобновления авиасообщения с россией, в Кахетию приехал зять российского министра иностранных дел сергея лаврова Александр Винокуров.

Как информирует Mtavari, дело в том, что в городе Гурджаани планирует провести роскошную свадьбу брат Винокурова.

Подготовка идет в гостиничном комплексе "Akhasheni Wine Resort & Spa", а большинство гостей являются российскими гражданами.

Согласно данным СМИ, платить за мероприятие будет сам Винокуров и, как ожидается, он будет присутствовать на свадьбе со своей женой Екатериной Лавровой. При этом и Винокуров и Лаврова находятся в санкционном списке стран Запада.

Известно, что брат зятя лаврова заключил гражданский брак в Тбилиси 19 мая, а вечеринка по этому поводу планируется на 20 число.

Издание решило уточнить у министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, как два подсанкционных гражданина россии смогли попасть в Грузию, однако ответа не получили. От комментариев отказались и в руководящей партии страны "Грузинская мечта".

Как сообщалось ранее, 11 мая 2023 года стало известно, что Грузия возобновляет авиационное сообщение с россией, впрочем, президент страны Саломе Зурабишвили высказалась против этого.