Свадьба сорвалась: дочь лаврова бежала из Грузии под охраной СБ, но протесты не утихают

Протесты в Грузии продолжаются

Дочери главы российского МИД сергея лаврова Екатерине и ее мужу пришлось в спешном порядке покинуть Грузию.

Как сообщает издание Mtavari, эвакуироваться из страны им помогли грузинские спецслужбы. После этого супруги отправились в Саудовскую Аравию.

"Служба безопасности и МВД спланировали спецоперацию по выведению подсанкционных лиц, и в полночь Екатерина Лаврова с супругом покинули пределы Грузии", — заявили журналисты.

Стоит напомнить, что Лаврова с мужем Александром Винокуровым прибыла в Грузию на свадьбу его брата, которую планировали провести в Кахетии. Для этого они остановились в отеле "Кварели Тби", возле которого 20 мая начались протесты с требованием покинуть страну.

В ходе демонстраций также произошли стычки между силовиками и протестующими. Некоторых из них задержали.

Впрочем, протестующие своей цели достигли и, как отмечают журналисты, свадьба не состоится.

При этом ни одно государственное ведомство не стало отвечать на запросы о том, как Лаврова и Винокуров находясь под западными санкциями смогли попасть в Грузию.

Скандал со свадьбой произошел на фоне масштабных протестов из-за открытия авиасообщения с россией. Теперь активисты требуют отменить это решение и заодно отпустить задержанных людей, которые протестовали у отеля "Кварели Тби", для этого был объявлен бессрочный митинг.

Как сообщалось ранее, в ятницу, 19 мая, в Грузию после почти 4-летнего перерыва, прибыл первый рейс из Москвы, что вызвало новую волну протестов.