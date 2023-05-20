У Грузії через доньку сергія лаврова пройшли мітинги та зіткнення з поліцією: подробиці (відео)

Відомо, що затримано щонайменше 16 людей

У грузинській Кахетії біля готелю, в якому ймовірно оселилася дочка глави російського МЗС сергія лаврова, відбулися зіткнення між протестувальниками та поліцією.

Як повідомляє грузинська служба "Радіо свобода", протести відбуваються біля готелю Kvareli Lake Resort з 11 години ранку за місцевим часом (10:00 за Києвом).

Туди прибули місцеві активісти та опозиційні політики, які кидали яйця в мікроавтобуси, що виїжджали з готелю, а також скандували "росіянам немає місця в Грузії".

Після цього до місця прибули поліцейські та почали заарештовувати протестувальників. Відомо про те, що затримано 16 осіб, серед яких члени опозиційних партій "Дроа" та "Єдиний національний рух".

Усіх їх доставлено до найближчих відділень поліції.

Нагадаємо, 19 травня до ЗМІ потрапила інформація, що зять лаврова Олександр Винокуров прибув до Грузії, щоб організувати там весілля для свого брата. Разом із ним нібито приїхала та його дружина Катерина, яка є дочкою російського міністра. Варто зазначити, що вони обидва внесені до списку санкцій західних країн.

Примітно також те, що ця вечірка пройде на тлі масштабних протестів проти відновлення авіасполучення з росією.