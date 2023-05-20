В Грузии из-за дочери сергея лаврова прошли митинги и столкновения с полицией: подробности (видео)

Известно, что задержано по меньшей мере 16 человек

В грузинской Кахетии возле отеля, в котором предположительно поселилась дочь главы российского МИД сергея лаврова, произошли столкновения между протестующими и полицией.

Как сообщает грузинская служба "Радио свобода", протесты проходят возле отеля Kvareli Lake Resort с 11 часов утра по местному времени (10:00 по Киеву).

Туда прибыли местные активисты и оппозиционные политики, которые бросали яйца в выезжающие из отеля микроавтобусы, а также скандировали "россиянам нет места в Грузии".

После этого к месту прибыли полицейские и начали арестовывать протестующих. Известно о том, что задержано 16 человек, среди которых члены оппозиционных партий "Дроа" и "Единое национальное движение".

Все они доставлены в ближайшие отделения полиции.

Напомним, 19 мая в СМИ попала информация, что зять лаврова Александр Винокуров прибыл в Грузию, чтобы организоваться там свадьбу для своего брата. Вместе с ним якобы приехала и его жена Екатерина, которая является дочерью российского министра. Стоит отметить, что они оба внесены в санкционный список западных стран.

Примечательно также то, что эта вечеринка пройдет на фоне масштабных протестов против возобновления авиасообщения с россией.