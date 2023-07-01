"Украины не существует": таксист в Харькове нахамил клиентке из-за российской музыки (видео)

Водитель посоветовал пассажирке отправиться на запад Украины, так как Харьков "русскоязычный город"

В Харькове, который одним из первых встретил удар российских войск и постоянно подвергается обстрелам, до сих пор встречаются люди, убежденные в том, что музыка страны-агрессора может быть "вне политики".

Как видно на видеозаписи, которая была обнародована telegram-каналом Nexta, одна из жительниц города высказала недовольство тем, что в такси играет российская музыка, за что получила от водителя лекцию о том, что "Украины не существует".

Поначалу водитель пытался говорить с пассажиркой на украинском языке, заверяя ее, что Харьков это русскоязычный город, а также, что музыканты не виноваты во вторжении.

Однако после комментария пассажирки, что эти люди продолжают платить налоги, с которых финансируется российская военная машина, а также ничего не сказали против вторжения, мужчина начал заявлять, что Украины якобы не существует.

"Страна 404. Ее нет, ее не существует. Ее разорвали, продали, просто какое-то непонятное государство", — заявил водитель.

При этом украинский язык водитель назвал "зад**ченным", а своей пассажирке посоветовал отправиться в западную часть страны. В конечном итоге девушка не выдержала потока хамства и попросила остановить машину.

Как сообщалось ранее, подобные скандалы происходят не только в восточной части страны, но и даже на западе. Так недавно спецслужбы вычислили послушника Почаевской Успенской лавры УПЦ МП (Тернопольская область), который публично оправдывал войну в Украине и восхвалял путина.