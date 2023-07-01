"України не існує": таксист у Харкові нахамив клієнтці через російську музику (відео)

Водій порадив пасажирці вирушити на захід України, оскільки Харків "російськомовне місто"

У Харкові, який одним із перших зустрів удар російських військ і постійно зазнає обстрілів, досі зустрічаються люди, переконані в тому, що музика країни-агресора може бути "поза політикою".

Як видно на відеозаписі, оприлюдненому telegram-каналом Nexta, одна з мешканок міста висловила невдоволення тим, що в таксі грає російська музика, за що отримала від водія лекцію про те, що "України не існує".

Спочатку водій намагався розмовляти з пасажиркою українською, запевняючи її, що Харків це російськомовне місто, а також, що музиканти не винні у вторгненні.

Однак після коментаря пасажирки, що ці люди продовжують сплачувати податки, з яких фінансується російська військова машина, а також нічого не сказали проти вторгнення, чоловік почав заявляти, що України нібито не існує.

"Країна 404. Її нема, її не існує. Її розірвали, продали, просто якась незрозуміла держава", — заявив водій.

При цьому українську мову водій назвав "зад**ченою", а своїй пасажирці порадив вирушити до західної частини країни. Зрештою дівчина не витримала потоку хамства та попросила зупинити машину.

Як повідомлялося раніше, подібні скандали відбуваються не лише у східній частині країни, а й навіть на заході. Так нещодавно спецслужби затримали послушника Почаївської Успенської лаври УПЦ МП (Тернопільська область), який публічно виправдовував війну в Україні та вихваляв путіна.