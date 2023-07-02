"Не заважайте святу": в одному з київських кафе спалахнув скандал через пісні путініста Лєпса (відео)

Зараз на відвідувачку, обурену виконанням пісень російського музиканта, чинять тиск, щоб вона відмовилася від претензій

У київському кафе "Дубрівка" стався скандал через виконання клієнтами пісень путініста Григорія Лєпса. Гості закладу вирішили заспівати пісню російського виконавця, але натрапили на критику.

Інформацію про це у своєму Telegram-каналі опублікував офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан.

Так, у кафе двоє відвідувачів виконали пісню Лєпса "Самый лучший день", що викликало обурення в однієї клієнтки закладу. Вона висловила адміністрації всі претензії щодо того, що у кафе звучать російські пісні. У той же момент до неї підійшла відвідувачка, що заспівала пісню Лєпса, почала її проганяти, забороняти знімати та говорити, що та нібито заважає її святу.

За словами Штефана, дівчину, яка зробила зауваження адміністрації, виштовхали із закладу. Крім того, зараз на неї чинять тиск, щоб вона відмовилася від претензій.

"Натовп мра*от які пресують дівчину, знайте, що всі відео з камер спостереження завтра будуть у мережі. Пропонуєте їй вибачитися і записати відео, що вона була не права? Чи не з тими ви вирішили воювати, мра*і", — зазначив він.

Також офіцер додав, що внаслідок скандалу також почалася бійка.

"Натовпом на 3 людей, які зробили зауваження. Адже ось справжня реальність сьогодення, на жаль. Спасибі патрульній поліції за реагування. Ви круті хлопці. Заяви написані, слідчі дії продовжуються, постраждалі поїхали додому. Кожна мрія буде ідентифікована", — підсумував "Штірліц".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у скандал через російську музику потрапила українська блогерка Ганна Алхім.