Кругова порука: в Ужгороді п’яний військком побив жінку на вулиці, але справу намагаються зам’яти

Місцеві кажуть, що майор не вперше нападає на жінок

В Ужгороді п’яний співробітник військкомату, майор Костянтин Варі побив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця.

Постраждалою виявилася журналістка Тетяна Новак, яка поділилася деталями історії у своєму Facebook.

"Варі наніс мені два удари кулаком в голову: в щелепу і ліву скроню. Мені огидно про це писати, мені соромно, що така людина досі тримається в лавах ЗСУ. Мені страшно, що цей ганебний вчинок залишиться непокараним", — написала вона.

Новак розповіла, що інцидент трапився 25 червня в Ужгороді біля магазину АВС. За її словами, туди вона прийшла з чоловіком, офіцером ЗСУ, щоб купити солодку воду та каву. На касі до них підійшов п’яний чоловік у формі, і почав ставити запитання про те, чи він служив і чому перебуває в Ужгороді.

Не бажаючи продовжувати конфлікт подружжя залишило магазин і вирішило викликати поліцію.

"Коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха, Костя (він же майор Костянтин Варі) теж з'явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу. Так, жінку. Так, кулаком. Я впала, тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік", — написала вона.

Поки постраждала чекала на поліцію, місцеві розповіли, що Варі не вперше нападає на жінок, проте в поліцію ніхто звертатися не став через страх.

Наступного дня Новак зателефонували із Закарпатського військкомату та запропонували "вирішити все мирно", але вона відмовилася.

Жінка наголосила, що у поліцейському відділенні її зустріли без ентузіазму, а слідчий Турус Ю.Ю. запросив її до кабінету лише після тривалих умовлянь, після чого дав направлення на судмедекспертизу.

В Ужгородському міжрайонному відділенні її попросили розповісти про деталі інциденту, після чого відправили назад до травмпункту за печатками та до поліцейського відділення через відсутність супровідного листа.

"Я віддала Турусу довідку з печатками і нагадала про супровідний лист. Він сказав, що не в курсі такої процедури, але листа напише і передасть судмедексперту. На мої питання щодо термінів Турус відповів, що зробить це "завтра, може післязавтра" і повідомить мені по телефону", — написала вона.

Через три дні жодного дзвінка не надійшло, а тому вона сама звернулася до поліції та дізналася, що слідчий пішов у відпустку, а судмедексперти жодних документів не отримували. Протягом наступного тижня слідчий на її запитання виразних відповідей не надавав.

"Я не маю зв'язків, не маю грошей на адвоката. Єдині варіанти для мене – це публічність, ваша підтримка і безкоштовна допомога юристів. Йдеться не лише про мене, йдеться про наше суспільство, яке не має толерувати свавілля і тремтіти перед погонами", — Додала вона.

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