Свавілля співробітників військкоматів: у Міноборони зробили заяву

В Україні не залишать без уваги насильство з боку військовослужбовців щодо громадян

У Міністерстві оборони висловилися про випадки негідної поведінки з боку військовослужбовців зі складу ТЦК і СП стосовно громадян. Заяву було зроблено після того, як в Ужгороді військком побив дружину військового, хоча у відомстві конкретно про цю подію не йшлося.

Як заявив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, його відомство реагуватиме на кожен подібний інцидент.

Він зазначив, що найближчим часом буде проведено перевірку роботи ТЦК та СП у всіх регіонах України.

"Підкреслю, що всі випадки, що ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. За кожною подібною ситуацією будуть проведені службові розслідування, а винні — притягнуті до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", — зазначив він.

Павлюк також залишив координати, за якими можна повідомити про перевищення повноважень співробітниками ТЦК та СП:

- за номером 0800 31 01 79;

- електронною поштою [email protected];

- через чат-бот у Телеграм

У мережі регулярно пишуть про випадки, коли військкоми перевищують свої повноваження. Неодноразово українці публікували відео, на яких було знято негідну поведінку співробітників ТЦК щодо громадян.

Останній гучний випадок стався в Ужгороді, де п’яний співробітник військкомату, майор Костянтин Варі побив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця. За словами постраждалої, до неї з чоловіком підійшов п’яний чоловік у формі та почав ставити питання про те, чи служив він і чому перебуває в Ужгороді. Пізніше місцеві розповіли, що Варі не вперше нападає на жінок.

"Телеграф" нагадує, що також в Україні почастішали випадки побиття солдатів офіцерами, причому відбувалися вони здебільшого далеко від лінії фронту. Так, у Львівській області наприкінці червня офіцер жорстко побив військового, що приїхав з фронту, а у квітні в Івано-Франківську інший офіцер допустив рукоприкладство до строковика в Івано-Франківську. Ще один випадок стався на Волині – там після побиття у солдата відмовили ноги.