В Ужгороде военком избил женщину: насчет него приняли решение

Наказание за содеянное военкому светит скромное

Скандального военкома из Ужгорода Константина Вари, который будучи пьяным, избил женщину на улице на глазах у ее мужа-военнослужащего, уволили из рядов Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк в своем telegram-канале.

"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанного лица в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного правонарушения, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных Сил Украины", — написал он.

Павлюк добавил, что оценку действиям военкома даст суд и заверил, что со стороны Закарпатского ОТЦК и СП будет обеспечено максимальное содействие проведению следственных действий и выяснению всех обстоятельств инцидента.

Напомним, на днях пьяный сотрудник военкомата Ужгорода, майор Константин Вари избил журналистку Татьяну Новак, нанеся ей два удара кулаком в челюсть и левый висок. Военком, по ее словам, привязался к ней с мужем (офицером ВСУ) в магазине и начал задавать вопросы, служил ли мужчина и почему находится в Ужгороде. Не желая продолжать конфликт, супруги покинули магазин и решили вызвать полицию. Однако майор догнал их на остановке и сначала хотел наброситься на мужа, но потом решил побить женщину. Вскоре супругам позвонили из военкомата и предложили "решить все мирно", но они отказались.

Позднее в полиции сообщили, что в отношении сотрудника ТЦК и СП начато досудебное расследование. Его подозревают в нарушении ч. 1 ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение). По данной статье ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до двухсот часов или исправительные работы на срок до одного года.