В Херсоне избили известного волонтера: он перешел дорогу "черным перевозчикам"

По рассказам очевидцев, полиция странно отреагировала на инцидент

В пятницу, 16 июня, в Херсоне двое мужчин напали на известного волонтера и жестоко избили его. По данным волонтерской команды, напавшие — члены так называемой "мафии черных перевозчиков", которые наживаются на беде людей, требуя большие деньги за эвакуацию из города, тогда как волонтеры делают это бесплатно.

Об этом сообщили в Telegram-канале волонтерской группы, лидером которой является пострадавший.

В сети появилось видео избиения волонтера, которого зовут Карен.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика

"Дело в том, что нападавшие — это члены так называемой мафии черных перевозчиков, которые наживаются на беде людей, предоставляя услуги по вывозу людей из Херсона за солидную оплату. И, конечно, им совсем не нравится, что волонтеры бесплатно помогают людям с подобными перевозками", — рассказали волонтеры.

Они добавили что Карен, которого избили перевозчики, особенно ненавистен для них, так как он не только давно и регулярно бесплатно вывозит людей из опасных зон, но также организовал и скоординировал много других волонтеров, причем не только из Херсона и области, но из многих других регионов Украины и некоторых стран Европы.

"Поэтому эти негодяи, которые напали на Карена и другие члены их преступной группировки, уже давно передавали в адрес Карена и других волонтеров всяческие угрозы, вплоть до угроз жизни, с требованием прекратить вывоз людей и "не мешать их бизнесу". И в этот раз, пока наши коллеги не включили камеры телефонов, эти подонки выкрикивали угрозы, что они нас уничтожат и уничтожать нашу волонтерскую технику", — сказано в сообщении.

Как рассказали колеги пострадавшего, полицейские, которых они вызвали на место происшествия "вели себя очень странно". Волонтеры подозревают, что некоторые полицейские могут иметь "какие-то коррупционные связи с этими негодяями", у них не хотели принимать заявление об избиении.

Херсонцы возмущены действиями напавших и пишут слова поддержки пострадавшему волонтеру.

"Ну если Карен не будет помогать городу, тогда капец будет. Необходимо защитить волонтеров! Карен, на тебе и твоей команде весь город держится", "Только узнала об этом ужасе … изверги что вы делаете с цветом нации? Если бы не такие как Каренчик то сдохли бы уже от голода и потопа", — пишут люди.

Очевидица рассказала, что вызвала полицию, когда увидела, что волонтера бьют, но на место никто не приехал. Некоторые предлагают собраться вместе и отомстить за избиение того, кто столько делает для людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю эвакуации из Херсона семьи с "солнечным" ребенком, им помогали волонтеры.