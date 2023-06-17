У Херсоні побили відомого волонтера: він перейшов дорогу "чорним перевізникам"

За розповідями очевидців, поліція дивно відреагувала на інцидент

У п’ятницю, 16 червня, у Херсоні двоє чоловіків напали на відомого волонтера та жорстоко побили його. За даними волонтерської команди, нападники — члени так званої "мафії чорних перевізників", які наживаються на біді людей, вимагаючи великих грошей за евакуацію з міста, тоді як волонтери роблять це безкоштовно.

Про це повідомили у Telegram-каналі волонтерської групи, лідером якої є постраждалий.

У мережі з’явилося відео побиття волонтера, якого звати Карен.

Обережно, на відео є ненормативна лексика

"Справа в тому, що нападники — це члени так званої мафії чорних перевізників, які наживаються на біді людей, надаючи послуги з вивезення людей з Херсона за солідну оплату. І, звісно, їм зовсім не подобається, що волонтери безкоштовно допомагають людям із подібними перевезеннями", — розповіли волонтери.

Вони додали, що Карен, якого побили перевізники, особливо ненависний для них, оскільки він не тільки давно і регулярно безкоштовно вивозить людей з небезпечних зон, але також організував та скоординував багато інших волонтерів, причому не лише з Херсона та області, але з багатьох інших регіонів України та деяких країн Європи.

"Тому ці негідники, які напали на Карена та інші члени їхнього злочинного угруповання, вже давно передавали на адресу Карена та інших волонтерів усілякі загрози, аж до погроз життю, з вимогою припинити вивезення людей та "не заважати їх бізнесу". І цього разу, поки наші колеги не включили камери телефонів, ці покидьки вигукували погрози, що вони нас знищать і знищуватимуть нашу волонтерську техніку", — йдеться в повідомленні.

Як розповіли колеги постраждалого, поліцейські, яких вони викликали на місце події, "поводилися дуже дивно". Волонтери підозрюють, що деякі поліцейські можуть мати "якісь корупційні зв’язки з цими негідниками", у них не хотіли приймати заяву про побиття.

Херсонці обурені діями нападників та пишуть слова підтримки постраждалому волонтеру.

"Ну якщо Карен не допомагатиме місту, тоді капець буде. Необхідно захистити волонтерів! Карен, на тобі і твоїй команді все місто тримається", "Тільки дізналася про цей жах... нелюди що ви робите з кольором нації? Якби не такі як Каренчик то здохли б уже з голоду та потопу", — пишуть люди.

Очевидиця розповіла, що викликала поліцію, коли побачила, що волонтера б’ють, але на місце ніхто не приїхав. Дехто пропонує зібратися разом і помститися за побиття того, хто стільки робить для людей.

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