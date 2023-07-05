В Ужгороді військком побив жінку: щодо нього ухвалили рішення

Покарання за вчинене військовому світить скромне

Скандального військкома з Ужгорода Костянтина Варі, який п’яним побив жінку на вулиці на очах у її чоловіка-військовослужбовця, звільнили з лав Збройних Сил України.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у своєму telegram-каналі.

"На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та враховуючи слідчі дії, які тепер очікують вказану особу у зв’язку з провадженням, започаткованим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України", — написав він.

Павлюк додав, що оцінку діям військкома дасть суд, та запевнив, що з боку Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечено максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з’ясування всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, днями п’яний співробітник військкомату Ужгорода, майор Костянтин Варі побив журналістку Тетяну Новак, завдавши їй два удари кулаком у щелепу та ліву скроню. Військком, за її словами, прив’язався до неї з чоловіком (офіцером ЗСУ) у магазині та почав ставити питання чи служив чоловік і чому перебуває в Ужгороді. Не бажаючи продовжувати конфлікт, подружжя залишило магазин і вирішило викликати поліцію. Однак майор наздогнав їх на зупинці й спочатку хотів накинутися на чоловіка, але згодом вирішив побити жінку. Незабаром подружжю зателефонували з військкомату і запропонували "вирішити все мирно", але вони відмовилися.

Пізніше в поліції повідомили, що стосовно співробітника ТЦК та СП розпочато досудове розслідування. Його підозрюють у порушенні ч. 1 ст. 125 КК (навмисне легке тілесне ушкодження). За цією статтею йому загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи терміном до двохсот годин або виправні роботи терміном до одного року.