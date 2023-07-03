Військком побив жінку в Ужгороді: покарання йому світить скромне

Військовому не загрожує ув’язнення

Поліція відреагувала на скандал із побиттям військкомом жінки в Ужгороді. Стосовно співробітниці ТЦК та СП розпочато досудове розслідування.

У прес-службі МВС підтверджують, що у момент нападу 55-річний військком перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"25 червня на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Ужгорода невідомий чоловік влаштував конфлікт із військовослужбовцем та його дружиною. Зловмисник завдав тілесних ушкоджень жінці, після чого втік з місця події", — зазначають у прес-службі.

Правоохоронці вже розшукали та доправили ймовірного зловмисника до районного управління поліції.

У поліції готують матеріали для повідомлення про підозру. Його підозрюють у порушенні ч. 1 ст. 125 КК (навмисне легке тілесне ушкодження). За цією статтею йому загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи терміном до двохсот годин або виправні роботи терміном до одного року.

"Наразі у справі проводяться необхідні слідчі дії. Також призначено проведення судово-медичної експертизи", - додали у МВС.

Раніше Телеграф писав про те, що в Україні вирішили жорстко взятися за військкомів, які перевищують свої повноваження.