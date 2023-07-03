Военком избил женщину в Ужгороде: наказание ему светит скромное

Военкому не грозит тюремное заключение

Полиция отреагировала на скандал с избиением военкомом женщины в Ужгороде. В отношении сотрудница ТЦК и СП начато досудебное расследование.

В пресс-службе МВД подтверждают, что в момент нападения 55-летний военком находился в состоянии алкогольного опьянения.

"25 июня на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на одной из улиц Ужгорода неизвестный мужчина устроил конфликт с военнослужащим и его женой. Злоумышленник нанес телесные повреждения женщине, после чего скрылся с места происшествия", — отмечают в пресс-службе.

Стражи порядка уже разыскали и доставили вероятного злоумышленника в районное управление полиции.

В полиции готовят материалы для сообщения ему о подозрении. Его подозревают в нарушении ч. 1 ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение). По данной статье ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до двухсот часов или исправительные работы на срок до одного года.

"В настоящее время в деле проводятся необходимые следственные действия. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", — добавили в МВД.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине решили жестко взяться за военкомов, которые превышают свои полномочия.