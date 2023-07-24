Затримання військкома-мільйонера у Києві: на фото ДБР помітили цікаву деталь

Правоохоронці кажуть, що Борисов використав елементи конспірології

Українці помітили цікаву деталь під час затримання одеського військкома-мільйонера Євгена Борисова.

Першим її зауважив ексміністр соціальної політики України Павло Розенко.

Він опублікував на своїй сторінці у Facebook фото затримання колишнього начальника Одеського ТЦК та СП (раніше військкомат) і зазначив, що, судячи з усього, воно було зроблено прямо біля будівлі ДБР.

"Що Борисов робив біля входу до ДБР? "Втікав від слідства"? Прямо біля дверей ДБР?", — ставить питання Розенко.

Тут слід зазначити, що за словами правоохоронців "Борисов намагався уникнути слідства, використавши елементи конспірації".

І дійсно, придивившись на фото можна побачити, що затримання відбулося практично біля входу до ДБР.

Зазначимо, що у квітні 2023 року екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що Євген Борисов розсікає на преміальному авто, яке він ввіз до України під виглядом гуманітарної допомоги. Потім у червні "Схеми" опублікували розслідування "Батальйон Іспанія", в якому фігурував Борисов. Зокрема, з’ясувалося, що його мати має віллу вартістю кілька мільйонів євро, а також низку елітних авто. 23 липня президент України Володимир Зеленський у ході Ставки Головнокомандувача дав доручення Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома. 22 липня, ДБР оголосило про підозру Євгену Борисову. Йому інкримінують незаконне збагачення.