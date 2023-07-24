Задержание военкома-миллионера в Киеве: на фото ГБР заметили интересную деталь

Правоохранители говорят, что Борисов использовал элементы конспирологии

Украинцы подметили интересную деталь во время задержания одесского военкома-миллионера Евгения Борисова.

Первым её заметил экс-министр социальной политики Украины Павел Розенко.

Он опубликовал на своей странице в Facebook фото задержания бывшего начальника Одесского ТЦК и СП (ранее военкомат) и отметил, что, судя по всему, оно было сделано прямо у здания ГБР.

"Что Борисов делал у входа в ГБР? "Убегал от следствия"? Прямо у дверей ГБР?", — задается вопросом Розенко.

Тут следует отметить, что по словам правоохранителей "Борисов пытался уйти от следствия, использовав элементы конспирации".

И действительно, присмотревшись на фото можно увидеть, что задержание произошло практически у входа в ГБР.

Отметим, что в апреле 2023 года экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале сообщил, что Евгений Борисов рассекает на премиальном авто, которое он ввез в Украину под видом гуманитарной помощи. Затем в июне "Схемы" опубликовали расследование "Батальон Испания", в котором фигурировал Борисов. В частности, выяснилось, что у его матери есть вилла стоимостью в несколько миллионов евро, а также ряд элитных авто. 23 июля президент Украины Владимир Зеленский в ходе Ставки Главнокомандующего дал поручение Залужному немедленно уволить с должности одесского военкома. 22 июля, ГБР объявило о подозрении Евгению Борисову. Ему инкриминируют незаконное обогащение.