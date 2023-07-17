"Наркотическое" ДТП Арьевой: экс-депутата Киевсовета будут судить

Обвинительный акт был направлен в суд

Экс-депутат Киевского городского совета Ярина Арьева предстанет перед судом по делу о ДТП, которое она совершила в состоянии наркотического опьянения, сбив человека на пешеходном переходе.

Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении Арьевой по факту совершения дорожно-транспортного происшествия с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.

Ее обвиняют по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами от 5 до 8 лет.

Для справки: 27 ноября 2022 года в Киеве произошло ДТП с участием Ярины Арьевой, дочерью народного депутата Владимира Арьева. Она находилась за рулем Volkswagen Polo в состоянии наркотического опьянения и, двигалась по проспекту Бандеры в направлении улицы Богатырской. Приблизившись к нерегулируемому переходу депутат совершила наезд на женщину-пешехода.

Согласно результатам экспертиз, ДТП случилось в результате грубого нарушения подозреваемой требований правил дорожного движения. Также экспертиза показала, что в организме Арьевой были обнаружены следы употребления наркотиков. Чиновница опровергает, что находилась в состоянии наркотического опьянения.

Первое слушание по делу состоялось только спустя полгода. Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а затем его сменили на круглосуточный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 июня Ярина Арьева сообщила, что сложит мандат. Такое решение она объяснила невозможностью выполнять депутатские обязанности из-за круглосуточного домашнего ареста.