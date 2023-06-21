Ярину Арьеву в Киевсовете может заменить автор провокативного видео с Зеленским и грузовиком

Вероятным новым представнителем "Евросолидарности" в КГС называют помощника влиятельного нардепа от "ЕС" Артура Герасимова

Довыборы в Киевский городской совет после сложения депутатских полномочий Яриной Арьевой (из-за того самого скандального ДТП) проводить не будут.

Об этом "Телеграфу" в эксклюзивном комментарии сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Отметим, что Ярина Арьева на выборах в 2020 году баллотировалась от "Евросолидарности" и прошла в горсовет по мажоритарному округу №7 (Оболонский район).

"Новых выборов не будет. В горсовет зайдет следующий человек по списку по этому избирательному округу от "Европейской солидарности", — сообщил Владимир Бондаренко.

По данным движения "Честно", от партии "ЕС" вместо Арьевой стать депутатом может Денис Любченко, являющийся помощником народного депутата из политсилы Порошенко — Артура Герасимова (сопредседатель фракции в парламенте).

В комментарии "Телеграфу" глава фракции "ЕС" в Киевсовете, депутат Владимир Прокопов (возглавлявший штаб на выборах в Киевский горсовет) подтвердил, что действительно мандат депутата получит следующий по списку представитель "Евросолидарности" из Оболонского района.

"Зайдет следующий из района. Территориальная избирательная комиссия определяется", — отметил он, не уточняя пока фамилии преемника Арьевой в горсовете.

О Денисе Любченко (1994 года рождения) из публичного пространства известно, что раньше он активно занимался общественной деятельностью, был волонтером движения "Видсич". Возглавлял киевскую ячейку "Солидарной молодежи" — молодежного крыла партии "ЕС" .

Помощником нардепа Герасимова был с 2019 года. Кстати, в том же году к Любченко приходили с обысками правоохранители из-за создания провокационного ролика, в котором президента Владимира Зеленского сбивает грузовик.

Высшее образование Любченко получал в Киевской области в Государственном налоговом университете в городе Ирпень.

Как известно, недавно мандаты депутатов горсовета сложили еще два представителя "Европейской солидарности" — Анна Коваленко и Виктор Кононенко.

Напомним, вместе с тем депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, пойманный на многомиллионной взятке, выехал из Украины.

Также "Телеграф" сообщал, что в мае 2023 года Владислав Трубицын попал в розыск в Ереване из-за кражи ценных книг из Национальной библиотеки Армении.