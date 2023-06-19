Столичной депутату Арьевой ужесточили меру пресечения по делу о ДТП: отец-нардеп отреагировал

Нардеп заявил, что адвокаты запрещают ему много рассказывать по делу о ДТП дочери

Народный депутат Украины Владимир Арьев прокомментировал новое решение суда по делу о "наркотическом ДТП" с его дочкой Яриной. Известно, что ей усилили домашний арест.

Об этом нардеп рассказалв своем профиле в Фейсбук. По информации Киевской гопрокуратуры, виновница ДТП вместо ночного домашнего ареста переведена под круглосуточный с обязательным ношением электронного браслета. Также ее обязали сдать загранпаспорт следователю до 22 июля.

Народный избранник заявил, что давление на его семью продолжается, особенно в медиа. По его словам, СМИ "продолжают строго соблюдать версию прокуратуры". Арьев считает, что для усиления меры пресечения его дочери у суда не было причин.

"Моей дочери усилили меру пресечения на круглосуточный домашний арест несмотря на то, что никакого нарушения предыдущего мероприятия не было", — написал он.

Также Арьев добавил, что в деле о пожаре в его металлическом гараже, где сгорело авто тещи, вскрылись новые подробности. Причиной возгорания назвали "мужичка с тачкой", который мог курить сигарету. После этого у нардепа не осталось сомнений, что это был поджог. Владимир Арьев сообщил, что уже написал заявление в СБУ.

"Но я выдержу. И правду обязательно расскажу. Сейчас, когда органы во время военного положения обладают неограниченной властью, адвокаты дочери советуют молчать. Хочу только вспомнить слова Василия Симоненко: "Нет ничего хуже в мире, чем когда ограниченный человек получает неограниченную власть", — написал нардеп.

Напомним, что Ярина Арьева осенью прошлого года сбила пешехода на "зебре" в Киеве. Первое слушание по делу состоялось только спустя полгода и в деле появился факт о том, что депутат Киевсовета на момент ДТП находилась под наркотиками. Этот факт Арьева отвергла, но вину в совершении ДТП признала. Ее отец, к слову, также заявил, что дочь не могла быть под действием наркотических веществ. Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а сегодня его ужесточили до круглосуточного.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в прокуратуре заявили, что Ярина Арьева якобы не сотрудничает со следствием и попросили взять ее под стражу на 60 суток. Также в ведомстве уверены, что депутат Киевсовета могла заметить пешехода, но специально не остановилась.