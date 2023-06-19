Столичній депутату Ар’євій посилили запобіжний захід у справі про ДТП: батько-нардеп відреагував

Нардеп заявив, що адвокати забороняють йому багато розповідати у справі про ДТП дочки

Народний депутат України Володимир Ар’єв прокоментував нове рішення суду у справі про "наркотичну ДТП" з його донькою Яриною. Відомо, що їй посилили домашній арешт.

Про це нардеп розповів у своєму профілі у Фейсбук. За інформацією Київської держпрокуратури, винуватицю ДТП замість нічного домашнього арешту переведено під цілодобовий із обов’язковим носінням електронного браслета. Також її зобов’язали здати закордонний паспорт слідчому до 22 липня.

Народний обранець заявив, що тиск на його родину продовжується, особливо в медіа. За його словами, ЗМІ "продовжують суворо дотримуватися версії прокуратури". Ар’єв вважає, що для посилення запобіжного заходу його доньки суд не мав причин.

"Моїй доньки посилили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт незважаючи на те, що жодного порушення попереднього заходу не було ", — написав він.

Також Ар’єв додав, що у справі про пожежу в його металевому гаражі, де згоріло авто тещі, відкрилися нові подробиці. Причиною займання назвали "чоловіка з тачкою", який міг курити цигарку. Після цього нардеп не мав сумніву, що це був підпал. Володимир Ар’єв повідомив, що вже написав заяву до СБУ.

"Але я витримаю. І правду обов’язково розповім. Зараз, коли органи під час воєнного стану мають необмежену владу, адвокати доньки радять мовчати. Хочу лише згадати слова Василя Симоненка: "Немає нічого гіршого у світі, ніж коли обмежена людина отримує необмежену владу", — написав нардеп.

Нагадаємо, що Ярина Ар’єва восени минулого року збила пішохода на "зебрі" у Києві. Перше слухання у справі відбулося лише через півроку й у справі з’явився факт, що депутат Київради на момент ДТП перебувала під наркотиками. Цей факт Ар’єва відкинула, але вину у ДТП визнала. Її батько, до речі, також заявив, що дочка не могла бути під дією наркотичних речовин. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а сьогодні його посилили до цілодобового.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у прокуратурі заявили, що Ярина Ар’єва нібито не співпрацює зі слідством та попросили взяти її під варту на 60 діб. Також у відомстві впевнені, що депутат Київради могла помітити пішохода, але навмисно не зупинилася.