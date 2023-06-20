"Наркотическое" ДТП: дочь нардепа Арьева приняла радикальное решение

Дочь нардепа заявила, что исполнять обязанности депутата после изменения меры пресечения невозможно

Депутат Киевсовета Ярина Арьева, которой усилили домашний арест по делу о "наркотическом ДТП" заявила, что сложила мандат. Она объяснила свое решение тем, что после усиления меры пресечения (переведения с ночного домашнего ареста на круглосуточный) исполнять депутатские обязанности невозможно.

Об этом Ярина Арьева сообщила в Facebook.

Она подчеркнула, что суд усилил меру пресечения, несмотря на то, что она ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения.

"Я не собираюсь убегать от ответственности, как не сбежала из Киева в первые дни полномасштабного вторжения, а пошла в терроборону. Обвинение в нахождении в состоянии "наркотического опьянения" не признаю, буду доказывать это в суде как обычная гражданка", — написала Арьева.

Заявление Арьевой о сложении полномочий

Она добавила, что у нее с потерпевшей, которая сейчас находится за пределами Украины, подписан договор о полном возмещении.

"Полгода назад, когда во время блекаута произошел этот несчастный случай, я делала все возможное, чтобы помочь этой женщине. Мне с самого начала очень жаль, что я нанесла человеку повреждения", — отметила депутат.

Напомним, что Ярина Арьева — дочь народного депутата Владимира Арьева, осенью прошлого года сбила женщину на пешеходном переходе в Киеве. Первое слушание по делу состоялось только спустя полгода и в деле появилось утверждение, что депутат Киевсовета на момент ДТП находилась под наркотиками. Этот факт Арьева отвергла, но вину в совершении ДТП признала. Ее отец также заявил, что дочь не могла быть под действием наркотических веществ. Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 19 июня его ужесточили до круглосуточного.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в прокуратуре заявили, что Ярина Арьева якобы не сотрудничает со следствием и попросили взять ее под стражу на 60 суток. Также в ведомстве уверены, что депутат Киевсовета могла заметить пешехода, но сознательно не остановилась.