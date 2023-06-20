"Наркотична" ДТП: дочка нардепа Ар’єва ухвалила радикальне рішення

Дочка нардепа заявила, що виконувати обов’язки депутата після зміни запобіжного заходу неможливо

Депутат Київради Ярина Ар’єва, якій посилили домашній арешт у справі про "наркотичну ДТП", заявила, що склала мандат. Вона пояснила своє рішення тим, що після посилення запобіжного заходу (переведення з нічного домашнього арешту на цілодобовий) виконувати депутатські обов’язки неможливо.

Про це Ярина Ар’єва повідомила у Facebook.

Вона наголосила, що суд посилив запобіжний захід, незважаючи на те, що вона жодного разу не порушила попередній запобіжний захід.

"Я не збираюсь втікати від відповідальності, як не втекла з Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, а пішла до тероборони. Обвинувачення в перебуванні у стані "наркотичного спʼяніння" не визнаю, доводитиму це в суді, як звичайна громадянка", — написала Ар’єва.

Заява Ар’євої про складання повноважень

Вона додала, що у неї з потерпілою, яка наразі перебуває за межами України, підписано договір про повне відшкодування.

"Півроку тому, коли під час блекауту стався цей нещасний випадок, я робила все можливе, щоб допомогти цій жінці. Мені від початку дуже шкода, що я завдала людині ушкоджень", — зазначила депутат.

Нагадаємо, що Ярина Ар’єва – дочка народного депутата Володимира Ар’єва, восени минулого року збила жінку на пішохідному переході у Києві. Перше слухання у справі відбулося лише за півроку і з’явилося твердження, що депутат Київради на момент ДТП перебувала під наркотиками. Цей факт Ар’єва відкинула, але вину у ДТП визнала. Її батько також заявив, що дочка не могла бути під дією наркотичних речовин. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а 19 червня його посилили до цілодобового.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у прокуратурі заявили, що Ярина Ар’єва нібито не співпрацює зі слідством та попросили взяти її під варту на 60 діб. Також у відомстві впевнені, що депутатка Київради могла помітити пішохода, але свідомо не зупинилася.