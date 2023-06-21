Ярину Ар'єву у Київраді може замінити автор провокативного відео із Зеленським та вантажівкою

Імовірним наступним по списку "Євросолідарності" у КМР називають помічника впливового нардепа від "ЄС" Артура Герасимова

Довибори в Київську міську раду після складання депутатських повноважень Яриною Ар'євою (через ту саму скандальну ДТП) проводити не будуть.

Про це "Телеграфу" в ексклюзивному коментарі повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко.

Зазначимо, Ярина Ар'єва на виборах у 2020 році балотувалася від "Євросолідарності" та пройшла в міськраду по мажоритарному окрузі №7 (Оболонський район).

"Нових виборів не буде. У міськраду зайде наступна людина за списком по цьому виборчому округу від "Європейської солідарності", — повідомив Володимир Бондаренко.

За даними руху "Чесно", від партії "ЄС", замість Ар’євої стати депутатом може Денис Любченко, який є помічником народного депутата з політсили Порошенка — Артура Герасимова (співголова фракції у парламенті).

У коментарі "Телеграфу" голова фракції "ЄС" у Київраді, депутат Володимир Прокопів (очолював штаб на виборах до КМР) підтвердив, що дійсно мандат депутата отримає наступний по списку представник "Євросолідарності" з Оболонського району.

"Зайде наступний з району. Територіальна виборча комісія визначається", — зазначив він, не уточнюючи поки прізвища наступника Ар'євої у міськраді.

Про Дениса Любченка (1994 року народження) з публічного простору відомо, що раніше він активно займався громадською діяльністю, був волонтером руху "Відсіч". Очолював київський осередок "Солідарної молоді" — молодіжного крила партії "ЄС".

Помічником нардепа Герасимова був з 2019 року. До речі, у тому ж році до Любченка приходили з обшуками правоохоронці через створення провокаційного ролика, у якому президента Володимира Зеленського збиває вантажівка.

Вищу освіту Любченко здобував на Київщині у Державному податковому університеті у місті Ірпінь.

Як відомо, нещодавно мандати депутатів міськради склали ще двоє представників "Європейської солідарності" — Ганна Коваленко та Віктор Кононенко.

Нагадаємо, разом з тим депутат Київради від "Слуги народу" Владислав Трубіцин, якого спіймали на багатомільйонному хабарі, виїхав з України.

Також "Телеграф" повідомляв, що у травні 2023 року Владислав Трубіцин потрапив у розшук у Єревані через крадіжку цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії.