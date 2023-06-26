Скандал вокруг депутата Арьевой: когда ее преемник войдет в Киевсовет

Имя претендента известно, но еще могут случиться неожиданности

В Киеве не утихают страсти из-за решения депутата Киевсовета Ярины Арьевой сложить мандат после скандала с "наркотическим" ДТП. Чтобы в Киевский городской совет (КГС) вошел ее преемник от "Европейской солидарности", претендента должна еще утвердить столичная территориальная избирательная комиссия.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщили в Гражданской сети "Опора".

"Ярина Арьева избиралась в 7-м территориальном избирательном округе, поэтому нужно сначала выяснить, не был ли исчерпан этот список. Учитывая постановление Киевской городской ТИК от 20 апреля 2023 №781, последним по списку от "Европейской солидарности" в этом округе зашел в Киевсовет Сергей Ильницкий. Согласно их списку, следующим по очередности в этом округе должен быть Денис Любченко. Чтобы получить депутатский мандат, его должна сначала признать Киевская городская ТИК избранным следующим по очередности, а затем в течение определенного Избирательным кодексом 20-дневного срока он должен подать соответствующие документы. Так что, если в течение определенного срока следующий по очередности не представляет соответствующие документы, то считается, что он отказался от мандата", — пояснили в "Опоре".

Как добавляют в организации, далее процедура становится актуальной для следующего претендента по очередности, а общий порядок замещения определен статьей 284 Избирательного кодекса Украины.

Также в Гражданской сети напоминают, что в соответствии с ч. 1 ст. 284 Избирательного кодекса, в случае досрочного прекращения полномочий депутата КГС на основаниях и в порядке, предусмотренных Конституцией и законами Украины, по решению Киевской городской территориальной избирательной комиссии депутатом признается следующий по очередности кандидат в депутаты в соответствующем территориальном или едином избирательном списке от этой организации партии в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 283 Избирательного кодекса. Согласно абзацу 2 последней статьи сначала исчерпывается территориальный список.

Как сообщалось, недавно мандаты депутатов горсовета сложили еще два представителя "ЕС" — Анна Коваленко и Виктор Кононенко.

Напомним, о Денисе Любченко известно, что ранее он активно занимался общественной деятельностью, был волонтером движения "Видсич". Возглавлял киевскую ячейку "Солидарной молодежи" — молодежного крыла партии "ЕС" .

Помощником нардепа от "Евросолидарности" Артура Герасимова был с 2019 года. В том же году к Любченко приходили с обысками правоохранители из-за создания провокационного ролика, в котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает грузовик.