Скандал довкола депутатки Ар'євої: коли її наступник зайде в Київраду

Ім'я претендента відоме, але ще можуть трапитися несподіванки

У Києві не вщухають пристрасті через рішення депутатки Київради Ярини Ар'євої скласти мандат після скандалу з "наркотичним" ДТП. Щоб в міськраду увійшов її наступник від "Європейської солідарності", претендента має затвердити столична територіальна виборча комісія.

Про це в коментарі "Телеграфу" повідомили у Громадянській мережі "Опора".

"Ярина Ар’єва обиралася у 7-му територіальному виборчому окрузі, тому потрібно спочатку з’ясувати чи не був вичерпаний цей список. З огляду на постанову Київської міської ТВК від 20 квітня 2023 року №781, останнім за списком від "Європейської солідарності" у цьому окрузі зайшов у Київраду Сергій Ільницький. Згідно з їхнім списком, наступним за черговістю у цьому окрузі мав би бути Денис Любченко. Щоб набути депутатський мандат, він має бути спочатку визнаний Київською міською ТВК обраним наступним за черговістю, а потім протягом визначеного Виборчим кодексом 20-денного строку подати відповідні документи. Тож, якщо протягом визначеного строку наступний за черговістю не подає відповідні документи, то вважається, що він відмовився від мандату", — пояснили в "Опорі".

Як додають в організації, далі процедура стає актуальною для наступного за черговістю, а загальний порядок заміщення визначений статтею 284 Виборчого кодексу України.

Також в Громадянській мережі нагадують, що за ч. 1 ст. 284 Виборчого кодексу, у разі дострокового припинення повноважень депутата КМР на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням Київської міської територіальної виборчої комісії депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від цієї організації партії у порядку, передбаченому ч. 5 ст. 283 Виборчого кодексу. Згідно з абзацом 2 останньої статті спочатку вичерпується територіальний список.

Як повідомлялось, нещодавно мандати депутатів міськради склали ще двоє представників "ЄС" — Ганна Коваленко та Віктор Кононенко.

Нагадаємо, про Дениса Любченка відомо, що раніше він активно займався громадською діяльністю, був волонтером руху "Відсіч". Очолював київський осередок "Солідарної молоді" — молодіжного крила партії "ЄС".

Помічником нардепа від "Євросолідарності" Артура Герасимова був з 2019 року. Того ж року до Любченка приходили з обшуками правоохоронці через створення провокаційного ролика, у якому кандидата у президенти Володимира Зеленського збиває вантажівка.