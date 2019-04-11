Нацполиция открыла дело из-за ролика, на котором грузовик сбивает Зеленского

Новости Украины: Нацполиция Украины открыла уголовное дело по факту размещения в сети видеоролика, на котором фура сбивает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по факту распространения видеоролика с участием кандидата в Президенты Владимира Зеленского, в котором его якобы сбивает грузовик.

В полиции сообщили, что во время мониторинга социальных сетей Национальной полицией были выявлены факты распространения данного ролика, продолжается проверка, в рамках которой полиция намерена установить обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению.

В Нацполиции также отметили, что готовят официальный запрос для отправки представителям администрации соцсетей, распространившим это видео, с требованием его удалить.

Отмечается, что по данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля.

Руководитель предвыборного штаба Зеленского Иван Баканов назвал видео моральным давлением на кандидата. Известно, что ролик был опубликован в Telegram-канале "Европейское будущее Украины", который заканчивается тем, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сбивает грузовик. Ролик смонтирован из видео Владимира Зеленского, опубликованного в тот же день.

Отмечается, что в воскресенье, 7 апреля, на официальной странице Петра Порошенко в Facebook было обнародовано видео с обращением действующего Президента. В посте с видео был призыв регистрироваться на сайте euua.org "Европейское будущее Украины".