"Наркотична" ДТП Ар’євої: ексдепутата Київради судитимуть

Обвинувальний акт було направлено до суду

Ексдепутат Київської міської ради Ярина Ар’єва постане перед судом у справі про ДТП, яку вона здійснила у стані наркотичного сп’яніння, збивши людину на пішохідному переході.

Про це у понеділок, 17 липня, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Так, прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо Ар’євої за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.

Її звинувачують за ч. 2 ст. 286-1 КК України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем від 5 до 8 років.

Довідково: 27 листопада 2022 року в Києві сталася ДТП за участю Ярини Ар’євої, донькою народного депутата Володимира Ар’єва. Вона знаходилася за кермом Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння і рухалася проспектом Бандери у напрямку вулиці Богатирської. Наблизившись до нерегульованого переходу, депутат здійснила наїзд на жінку-пішохода.

Згідно з результатами експертиз, ДТП сталося внаслідок грубого порушення підозрюваних вимог правил дорожнього руху. Також експертиза показала, що в організмі Ар’євої було виявлено сліди вживання наркотиків. Чиновниця спростовує, що перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

Перше слухання у справі відбулося лише за пів року. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, а потім його змінили на цілодобовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 червня Ярина Ар’єва повідомила, що складе мандат. Таке рішення вона пояснила неможливістю виконувати депутатські обов’язки через цілодобовий домашній арешт.