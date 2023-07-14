"Слуга народа" вместе с гражданкой россии купил несколько квартир в Ницце: расследование (видео)

Чиновник до начала вторжения уехал в россию, а вернулся лишь в мае 2022 года

"Слуга народа" Вадим Слюсарев владеет недвижимостью в Ницце (Франция) совместно с партнершей, у которой есть отельный бизнес в оккупированном Крыму.

Как говорится в расследовании BihusInfo, речь идет о Людмиле Полевик, которая владеет отельным бизнесом в Крыму и регулярно платит налоги оккупантам.

Отмечается, что французская компания SCI GOODWIN летом 2022 года стала собственностью Слюсарева и Полевик, а до этого принадлежала россиянам Светлане и Павлу Поповым. В собственности компании есть несколько квартир и парковок в Ницце.

Примечательно, что перед началом вторжения Слюсарев выехал в россию, а вернулся в Украину лишь в мае 2022 года.

После начала вторжения он не только стал владельцем недвижимости во Франции, но и перебрал у окружения Мураева-Азарова харьковский завод "Рапид", часть которого вывез в Венгрию.

Опрошенные журналистами представители "СН" не смогли ответить на вопрос о том, является ли до сих пор Слюсарев членом партии.

Слюсарев был помощником регионала Артема Пшонки и достиг наибольшего успеха во время президентства Виктор Януковича.

Что касается Полевик, то она скорее всего является гражданкой россии и ранее владела двумя компаниями в Украине, которые позже перешли к Слюсареву. Вероятно, у пары есть общая дочь Дарья.

Полевик владеет отелем Blumarin в Алуште. А в 2017 году участвовала в российских государственных закупках.

Как сообщалось ранее, "Слуга народа" Владислав Трубицын, которого до этого поймали на многомиллионной взятке, смог выехать за границу благодаря письму с подписью начальника Главного управления разведки.