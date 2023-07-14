"Слуга народу" разом із громадянкою росії купив кілька квартир у Ніцці: розслідування (відео)

Чиновник до початку вторгнення поїхав до росії, а повернувся лише у травні 2022 року

"Слуга народу" Вадим Слюсарєв володіє нерухомістю в Ніцці (Франція) спільно з партнеркою, яка має готельний бізнес в окупованому Криму.

Як йдеться у розслідуванні BihusInfo, йдеться про Людмилу Польовик, яка володіє готельним бізнесом у Криму та регулярно сплачує податки окупантам.

Зазначається, що французька компанія SCI GOODWIN влітку 2022 року стала власністю Слюсарєва та Польовик, а до цього належала росіянам Світлані та Павлу Поповим. У власності компанії є кілька квартир та паркувань у Ніцці.

Примітно, що перед початком вторгнення Слюсарєв виїхав до росії, а повернувся до України лише у травні 2022 року.

Після початку вторгнення він не лише став власником нерухомості у Франції, а й перебрав у оточення Мураєва-Азарова харківський завод "Рапід", частину якого вивіз до Угорщини.

Опитані журналістами представники "СН" не змогли відповісти на запитання, чи досі Слюсарєв є членом партії.

Слюсарєв був помічником регіонала Артема Пшонки і досяг найбільшого успіху під час президентства Віктора Януковича.

Щодо Польовик, то вона швидше за все є громадянкою росії і раніше володіла двома компаніями в Україні, які пізніше перейшли до Слюсарєва. Ймовірно, пара має спільну дочку Дарину.

Польовик володіє готелем Blumarin в Алушті. А у 2017 році брала участь у російських державних закупівлях.

Як повідомлялося раніше, "Слуга народу" Владислав Трубіцин, якого раніше спіймали на багатомільйонному хабарі, зміг виїхати за кордон завдяки листу за підписом начальника Головного управління розвідки.