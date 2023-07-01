Порушення йому сходять з рук: політик з орбіти Ющенка та Януковича будує "хмарочос" у центрі Києва

Політик вже не раз порушив закон при будівництві, вважають суди та парвоохоронці, але чомусь ніхто його не може зупинити

У Києві продовжуються будівельні скандали : у мережі звернули увагу на епопею з висотною будівлею на вулиці Мечникова, 7б, розташованій поряд з Олександрівською лікарнею в центрі української столиці.

Як пише на своїй сторінці у Facebook блогер Георгій Могильний, нині скасована Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАСІ) у 2018 році видала дозвіл на будівництво будинку. Однак у судах вдалося довести незаконність цього дозволу і 2019-го його було скасовано.

У 2020-2021 роках ДАСІ сім разів відмовила у видачі дозволу на це мегаскандальне та незаконне, на її думку, будівництво, але її наступник — Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАГ), такий дозвіл знову видала 6 червня. Після цього скандал спалахнув з новою силою, адже виданий дозвіл має безліч порушень.

Будівництво почалося за 15 років

Історія скандальної будівлі, або як вона називається офіційно – житловий комплекс "Egoist Residence", почалася 23 жовтня 2003 року, коли рішенням Київради земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:82:026:0013 було передано в оренду на 15 років ТОВ "Будінформ". Планувалося, що на ділянці буде збудовано житловий будинок з офісами та паркінгом.

Орендар справді почав будувати будинок на ділянці, але зробив це… через 15 років, раз напередодні закінчення терміну оренди у жовтні 2018 року.

Навесні 2019 року будівництво стало предметом звернення депутата Київради від фракції "Самопоміч" Наталії Манойленко, в якому вона говорила про незручності, які це будівництво завдає пацієнтам розташованої поруч Олександрівської лікарні.

Будмайданчик стоїть буквально через паркан від лікарні

Так, щодня через лікарню проїжджали до 10 бетоновозів, на території медустанови часто стояла будівельна техніка, на що не мала права навіть попри дозвіл керівництва Олександрівки.

Втім, оскільки отриманий тоді дозвіл ГАСІ через суд визнали незаконним, будівництво припинилося і всі ці незручності припинилися власними силами. Але як виявилось – не назавжди.

Дозвіл з купою помилок

У Реєстрі дозвільних будівельних документів можна знайти дозвіл на будівництво на вулиці Мечникова, 7б, за номером 13230529201.

Згідно з ним, майбутній ЖК "Egoist Residence" розташовується на земельній ділянці 22 "сотки". Висота 32 наземних поверхів складе 100 метрів, під землею розташуються ще п’ять. У будівлі буде 201 квартира та підземний паркінг на 148 авто.

Так будинок має виглядати в збудованому вигляді

У цьому документі вже можна знайти низку явних порушень:

містобудівні умови та обмеження (ГУО) видано 21 травня ще 2010 року, хоча вони втратили чинність ще 12.04.2013 за імперативною нормою ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності", т.к. видано до набрання чинності цим законом (були дійсні два роки з 12.04.2011). І саме за це порушення, як стверджує Георгій Могильний, було скасовано дозвіл, виданий ДАСІ у 2018 році;

площа земельної ділянки лише 2239 кв. м, хоча для житлового будинку, тим більше такого висотного і з такою кількістю квартир, потрібні хоча б 0,5 га.

Проте дозвіл видали, що саме собою є прецедентом як для подібних порушень у майбутньому, так і приводом для анулювання рішення через суд, як це вже сталося з минулим дозволом від ДАСІ. Тим більше, що багатий досвід судових баталій у ТОВ "Будинформ" є.

Слідство та Київрада проти "Будинформу"

Не можна сказати, що порушення орендаря земельної ділянки залишалися непоміченими. Так, 14 листопада 2019 року Київрада відмовилася продовжити оренду земельної ділянки з "Будинформ", у відповідь останній пішов до суду і вже 21 листопада 2019 року у Госпсуді Києва домігся дозволу користуватися ділянкою до рішення суду. Остаточно питання вирішилося у жовтні 2020 року, коли Верховний суд України відхилив вже касаційну скаргу Київради та залишив оренду земельної ділянки за "Будинформом".

Цікаво, що у Голосіївському райсуді Києва лежить справа про зловживання службовим становищем деяких чиновників ДАСІ, КМДА, інших органів влади та ухилення від податків низки забудовників.

У документі стверджувалося, що натомість багатофункціонального комплексу фактично організовано будівництво житлового комплексу. При дозволеній забудові в 27 метрів у зоні ландшафту, що охороняється, — заплановано зведення 100-метрового 33-поверхового "хмарочоса". Крім того, у жовтні-листопаді 2019 року генпідрядник під виглядом пристрою зливової каналізації та зміцнення схилів проводив роботи з улаштування фундаменту житлового комплексу.

Проте розгляд справи зупинився і востаннє суд збирався з цього питання ще 24 вересня 2021 року.

Що вважало слідство

Нардепу закон не писаний?

Але чому ТОВ "Будинформ" настільки нахабно зневажає закони і порушує правила? Можливо, відповідь у тому, що вона на 50% належить народному депутату Віктору Бондарю. Може він і не дуже відомий широким масам, але дуже досвідчений в українській політиці.

Ще у 2005 році за президента Віктора Ющенка він став міністром транспорту та зв’язку, у 2006-2007 роках. — був заступником глави Секретаріату президента, у 2007–2010 роках. був губернатором Дніпропетровської області. За президента Віктора Януковича 2012-го пройшов у Верховну Раду як самовисуванець. Вже в парламенті Бондар увійшов до складу пропрезидентської Партії регіонів, з якої втік 2014-го. У тому ж році він повернувся до Ради як мажоритарник, а 2015-го став головою партії "Відродження", а 2019-го навіть був кандидатом у президенти.

Нинішнє скликання Верховної Ради також не обійшлося без Віктора Бондаря – на виборах він повторив свій улюблений прийом і пройшов до парламенту як самовисуванець, потім знову очолив депутатську фракцію – тепер уже "За майбутнє", а 2022-го знову став позафракційним.

Все це говорить про чималий політичний досвід Віктора Бондаря та вміння тримати ніс за вітром на користь не якоїсь однієї політичної ідеології, а виключно своєї вигоди.

Втім, досвід спілкування з правоохоронцями політик також має – у 2010-2011 роках його підозрювали в завданні державі збитків у 5,5 млн грн, щоправда, справа була закрита.

Однак у нинішньому складі Верховної Ради Віктор Бондар — далеко не єдиний, хто дбає про свою вигоду. Досить успішно це можуть робити і головні особи президентської партії "Слуга народу" — її голова Олена Шуляк та голова фракції в парламенті Давид Арахамія.