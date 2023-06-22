Скандал довкола "будинку-монстра" на Подолі: балаган у суді, заморозка конфлікту і "тінь" Кличка

Вирішення долі проблемної забудови на Нижньому Валу знову затягується, "Телеграф" з'ясовував, хто винен

У середу, 21 червня, Північний апеляційний господарський суд у справі скандального "будинку-монстру" на Подолі призначив четверту архітектурну експертизу стану будівлі в історичному центрі Києва.

Про це повідомила голова громадської ради при НАЗК, активістка Катерина Бутко.

"Враховуючи питання експертизи та досвід трьох попередніх, сказати, що будинок не знаходиться в історичній частині Подолу, 4-та експертиза ніяк не зможе й висновок буде такий, як і попередні. Схоже, розрахунок на те, що за рік-півтора, а то і більше, скільки триватиме чергова експертиза, всі заб'ють і забудуть про цей будинок. Однак можу пообіцяти, що чого-чого, а цього точно не станеться. Демонтажу бути, рано чи пізно! Цього разу експертиза буде проходити у Львові. Отож тепер матимемо експертизу з Кропивницького, Києва, Харкова і тепер — зі Львова. Залишилось, щоб незаконність останніх чотирьох поверхів підтвердили в якійсь з областей на півдні країни", — зазначила Бутко.

Чому конфлікт знову переходить у підвішений стан?

У коментарі "Телеграфу" громадська активістка уточнила, що в юридичному плані зараз найбільш гострою залишається проблема у судах, і конкретно — в апеляційній інстанції.

"Щодо Київради (яка позивається проти забудовника. — Авт.) можна було б, щоб у процесі були більш "зубасті" адвокати. Ясно, що у держорганів юристи будуть гірші, аніж у приватних фірм. Київрада не може платити таку зарплатню, як топові юрфірми… Інвестори ж спеціально і сплановано перетворюють цей процес на базар, щоб суд не міг розглядати справу і не виносив рішення", — зазначила Катерина Бутко.

Вона додала, що в процес у ролі третьої сторони залучили 300 інвесторів квартир з "будинку-монстра", на засіданнях "просто базар, а вчора вони притягли малих дітей у колясках, малеча плаче, суддя щось намагається розглядати у маленькій кімнаті, їхні адвокати пробують кричати один поперед одного тощо".

"Є ще проблема з дуже слабкою позицією прокуратури (теж як третьої сторони), тому що за весь цей час кожного разу на засідання приходить фактично новий прокурор, він не в курсі, щось мямлить і т.д. Департамент культурної спадщини КМДА теж спочатку приходив нормально, але потім його ліквідовували/не ліквідовували і т.д., що також було проблемою. Проте найголовніше — "цирк", який влаштовується на кожному засіданні, і судді, щоб не розглядати справу по суті й не виносити рішення, відправили на ще одну (четверту) експертизу", — розповіла вона, додаючи, що розгляд резонансного кейсу зависає на півтора року.

Чи винен Кличко, що у Києві породили "монстра"?

Своєю чергою громадський і політичний діяч, блогер Олександр Аронець, коментуючи проблемну забудову на Нижньому Валу у загальному контексті, нагадав "Телеграфу", що цей скандальний будинок "з'явився і виріс фактично за Кличка".

"Кличко і його влада дали можливість забудовникам вчинити такий злочин. Мабуть, деякі чиновники взяли за це дуже багато грошей і дати задню тепер вони не можуть, оскільки зобов'язані певним забудовникам. Тому міська влада нічого не робить, окрім деяких гучних слів про знесення і т.д. Але чиновники нічого не роблять, щоб це втілити у життя. Відповідно, у судах це питання затягують, а насправді влада була зобов'язана давно цю проблему вирішити. Таких питань по Києву дуже багато. Це системна ситуація, і яка у нас (міська. — Авт.) влада, такі й проблеми. Власне, проблеми з незаконними забудовами — системні", — каже Олександр Аронець.

Рекордна судово-бюрократична тяганина

Зауважимо, історія з будівництвом на Нижньому Валу, 27-29 почалася ще коли мером був Олександр Омельченко. 18 липня 2005 р. Київрада ухвалила рішення №843/3418 "Про передачу земельної ділянки ТОВ "Пателі Лізинг" для будівництва житлово-офісного комплексу із вбудованими приміщеннями громадського харчування та підземним паркінгом на вул. Нижній Вал, 27-29 у Подільському районі Києва" (кадастровий номер 8000000000:85:417:0036, площа 3549 кв. м).

28 грудня 2010 р. Київрада рішенням №524/5336 продовжила договір оренди. Мером тоді ще був Леонід Черновецький, але головою Київської міськдержадміністрації вже призначили регіонала Олександра Попова.

2012-го забудовник отримав дозвіл на спорудження будинку на вісім поверхів. У початковому проєкті йшлося про будівництво п’яти поверхів з трьома мансардами. Втім, будкомпанія згодом додала до восьмиповерхівки ще чотири. А замість готелю (як планувалось спочатку) на Нижньому Валу звели житловий комплекс "Поділ Престиж".

Київрада вже нового скликання з 2014-го оскаржувала в судах різних інстанцій самовільну надбудову, вимагаючи демонтувати зайві секції. А 2015-го міська рада відмовила забудовнику у поновлені договору оренди земельної ділянки.

Зараз кейс проблемного житлового комплексу розглядає Північний апеляційний господарський суд. Таким чином, судова та бюрократична тяганина довкола будинку на Подолі б'ють всі рекорди.

Раніше секретар Київради Володимир Бондаренко повідомляв, що остання експертиза підтвердила наступне:

- будівля не відповідає вимогам нормативних актів щодо будівництва в історичному ареалі Києва, охоронних зонах і зонах регулювання забудови;

- будівля негативно впливає на збереження культурного ансамблю історичної забудови Подолу;

- виконання демонтажу поверхів вище восьмого поверху без завдавання непоправної шкоди іншій частині будівлі та навколишнім будівлям є можливим.

"Телеграф" продовжує стежити за розвитком подій довкола цього скандального будинку на Подолі.

Як повідомлялось, журналіст "Телеграфу" побував у квартирі на 12-му поверсі цього будинку. Помешкання площею 100 квадратів продають за 150 тис. доларів, але без ремонту.

Також ми писали, чому у Києві війна не заважає забудовувати історичні пам'ятки міста, і хто стоїть за деякими резонансними будівельними скандалами.