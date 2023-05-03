Забудовники стримають апетити: девелоперам передбачили зниження доходів після війни

Доходи забудовників впадуть щонайменше вдвічі

У 2021 році девелопери мали рентабельність у будівельній галузі близько 50%, однак після перемоги України їм доведеться втиснутись і задовольнятися значно меншими доходами.

Про це у коментарі "Телеграфу" повідомив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

За його словами, у 2021 році доходність будівництва житла в залежності від формату, класу, розташування майбутнього житлового комплексу могла досягати 50%. Це пояснювалося тим, що через зниження прибутковості банківських депозитів інвестування в нерухомість, особливо на первинному ринку житла, стало майже безальтернативним способом збереження та примноження наявних коштів.

"Як наслідок — за підсумками 2021 року зростання вартості квадратного метра в доларовому еквіваленті склало в середньому більше 25%", — сказав фахівець.

До війни інвестування коштів у будівництво житла на старті будівництва означало купівлю на 20-40% дешевше, ніж у введеному в експлуатацію будинку. Через війну ж, яка стала причиною падіння економіки та доходів українців, подібні інвестиції значно знизилися.

У результаті експерт прогнозує значні зміни на будівельному ринку після війни.

"Після перемоги у російсько-українській війні та завершення містобудівної реформи, що включає й ухвалення генеральних планів населених пунктів, прибуток українських девелоперів житла складе до 25%", — прогнозує Володимир Семенцов.

Тим часом на будівельному ринку спалахує скандал навколо недобудов компанії "Укрбуд", які мав добудувати "Київміськбуд", але через тяжкий фінансовий стан не може це зробити.