Застройщики умерят аппетиты: девелоперам предсказали снижение доходов после войны

Доходы застройщиков упадут минимум вдвое

В 2021 году девелоперы имели рентабельность в строительной отрасли порядка 50%, однако после победы Украины им придется ужаться и довольствоваться куда меньшими доходами.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По его словам, в 2021 году доходность строительства жилья в зависимости от формата, класса, расположения будущего жилищного комплекса могла достигать 50%. Это объяснялось тем, что из-за снижения доходности банковских депозитов, инвестирование в недвижимость, особенно на первичном рынке жилья, стало почти безальтернативным способом сохранения и приумножения имеющихся средств.

"Как следствие – по итогам 2021 года рост стоимости квадратного метра в долларовом эквиваленте составил в среднем более 25%", — сказал специалист.

До войны инвестирование средств в строительство жилья на старте строительства означало покупку на 20-40% дешевле, чем уже во введенном в эксплуатацию доме. Из-за войны же, ставшей причиной падения экономики и доходов украинцев, подобные инвестиции значительно снизились.

В результате, эксперт прогнозирует значительные изменения на строительном рынке после войны.

"После победы в российско-украинской войне и завершения градостроительной реформы, включающей и принятие генеральных планов населенных пунктов, прибыль украинских девелоперов жилья составит до 25%", — прогнозирует Владимир Семенцов.

Тем временем на строительном рынке разгорается скандал вокруг недостроев компании "Укрбуд", которые должен был достроить "Киевгорстрой", но из-за тяжелого финансового состояния не может это сделать.