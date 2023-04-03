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Цена жилья в Украине: какая ситуация сейчас и что будет через два месяца

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Никита Синицин Никита Синицин
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Цены пока стабильны
Цены пока стабильны. Фото My.ua

На рынке возможны изменения уже летом

Цена жилье в Украине на первичном рынке продолжает оставаться довольно стабильной. И в гривневом эквиваленте за последние два месяца она выросла всего на 1-1,3%. Но все может измениться уже через два месяца.

Об этом "Телеграфу" рассказал соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

По его словам, ценовой стабильности способствуют стабилизация в экономике страны, умеренная инфляция, которая за январь-февраль составила всего 1,5%, относительная стабильность в энергосистеме Украины.

При этом на стабильность цен влияет и низкий спрос, равный примерно 40% от довоенного, причем большинство покупателей (около 70%) заинтересовано в приобретении квартир на завершающих стадиях строительства и в относительно безопасных западных регионах Украины.

В результате по данным biz.today.ua, в Киеве ценник на однокомнатные квартиры примерно одинаковых параметров колеблется от 40 до 70 тысяч долларов в зависимости от района.

По словам Владимира Семенцова, программа доступного кредитования "Е-оселя" пока себя не оправдала – из 46 тысяч заявок с октября 2022 года утверждены лишь 0,5%, а на первичный рынок по ней приходится всего несколько десятков сделок. Если данный механизм заработает лучше, можно ожидать роста количества сделок примерно на 10%.

Владимир Семенцов

Однако основные изменения на рынке эксперт связывает с началом работы через два месяца Закона 2923-IX "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".

Этот документ вводит имущественные сертификаты, которые будут иметь свободное обращение и могут использоваться для покупки жилья на первичном рынке.

Закон может увеличить спрос на первичном рынке сразу на 10-15%, что, скорее всего, повлечет за собой рост цен. Правда, застройщики всегда готовы предложить реальным покупателям скидки.

В целом на рынке первичного жилья наблюдается некоторое оживление строительства, но лишь на 30% домов, которые начали строиться до и во время войны, сейчас продолжаются работы.

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